Odmah potom došlo je i do požara na zadnjem delu autobusa pa su intervenisali i vatrogasci a na mesto sudara došla je i Hitna pomoć.
uviđaj u toku
ŠLEPOVANI AUTOBUS SE OTKAČIO, KRENUO UNAZAD I UDARIO U TRAMVAJ! Saobraćajka ranim jutrom u Bulevaru kralja Aleksandra, tramvaji stoje! (FOTO)
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U Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu jutros oko 7.30 sati dogodila se saobraćajna nesreća kada su se sudarili autobus privatnog prevoznika i tramvaj.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, sudar se dogodio kod stare okretnice kod Kluza i nema povređenih.
Foto: RTS Printscreen
Do nezgode je došlo kada se šlepovani autobus otkačio sa rude kamiona koji ga je vukao i krenuo unazad posle čega je udario u tramvaj iza sebe,
Odmah potom došlo je i do požara na zadnjem delu autobusa pa su intervenisali i vatrogasci a na mesto sudara došla je i Hitna pomoć.
Foto: RTS Printscreen
Tramvajski saobraćaj je obustavljen, a tramvaji 5 i 6 voze skraćeno od Beka do Tašmajdana, a linije 7 i 14 do Omladinskog stadiona.
Uviđaj je u toku, a saobraćaj na kolovozu se odvija nesmetano.
Kurir.rs/RTS
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