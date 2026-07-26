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U Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu jutros oko 7.30 sati dogodila se saobraćajna nesreća kada su se sudarili autobus privatnog prevoznika i tramvaj.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, sudar se dogodio kod stare okretnice kod Kluza i nema povređenih.

Foto: RTS Printscreen

Do nezgode je došlo kada se šlepovani autobus otkačio sa rude kamiona koji ga je vukao i krenuo unazad posle čega je udario u tramvaj iza sebe,

Odmah potom došlo je i do požara na zadnjem delu autobusa pa su intervenisali i vatrogasci a na mesto sudara došla je i Hitna pomoć.

Foto: RTS Printscreen

Tramvajski saobraćaj je obustavljen, a tramvaji 5 i 6 voze skraćeno od Beka do Tašmajdana, a linije 7 i 14 do Omladinskog stadiona.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj na kolovozu se odvija nesmetano.