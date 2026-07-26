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Hitna pomoć je prošle noći prevezla u bolnicu jednu ženu koja je pala s konja na hipodromu.

Ona ima 29 godina i, prema saopštenju te službe, dobila je potres mozga. Noćas su se u Beogradu dogodile i četiri saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe teže povređene.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 107 puta, od čega je 30 intervencija bilo na javnom mestu.

Najviše poziva bilo je zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, ali javljali su se u većem broju i psihijatrijski bolesnici i astmatičari.

Kurir.rs/Beta

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