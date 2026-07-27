Valcer, tango, rumba, samba, ča-ča-ča samo su neki od plesova uz koje će polaznici moći da uživaju, savladavajući nove plesne korake.
besplatno u beogradu
SAMBA, RUMBA, ČA-ČA-ČA! Svakog ponedeljka besplatni časovi na ovom mestu u Beogradu
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Svakog ponedeljka u avgustu, Kulturni centar „Čukarica” organizuje besplatne časove plesa za svoje sugrađane iznad 18 godina, podsećaju iz ove institucije.
Časove vodi dugogodišnji plesni pedagog Aleksandar Aca Aničić sa svojim saradnicima.
Valcer, tango, rumba, samba, ča-ča-ča samo su neki od plesova uz koje će polaznici moći da uživaju, savladavajući nove plesne korake.
Broj polaznika je ograničen, a zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 011/3552-678.
Kurir.rs/Beograd.rs
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