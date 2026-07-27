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Kako saopštavaju iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine, akcija suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca u delu kanalizacione mreže obaviće grupa ponuđača (Sani eko vita, Visan, Eko dez, Eko san) od 28. do 31. jula.

Akcija će početi u 5 časova i trajaće do 7 časova na prostoru između sledećih ulica: Pop Lukine, Kneza Sime Markovića, Pariske, Pjarona de Mondezira, Cara Dušana, Venizelosove, Vojvode Dobrnjca, Takovske, Kneza Miloša, Nemanjine, Banatske i Gavrila Principa.

Budući da će se tretman vrši apliciranjem preparata u kanalizacionu mrežu kroz šahtove, moguća je pojava belog dima iznad okolnih kanalizacionih šahtova. Takođe, u toku izvođenja akcije može doći do kratkotrajnog zatvaranja delova ulica.

Usluga se vrši preparatom koji je registrovan kod nadležnog ministarstva, upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda i nije štetan po zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca.

Kurir.rs/Beograd.rs

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