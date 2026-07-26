IZLOŽBA U GALERIJI RANČIĆEVE KUĆE: Bogato kulturno veče u Grockoj
Bogato kulturno veče i svečano otvaranje tradicionalne umetničke smotre 28. Likovne kolonije GO Grocka, u okviru 58. manifestacije „Gročanske svečanosti”, biće upriličeno na letnjoj sceni čuvene Rančićeve kuće u ponedeljak, 27. jula, sa početkom u 19.30 časova.
U galeriji Rančićeve kuće biće predstavljena izložba slika „Čuvari tradicije”, koja publici donosi radove umetnika prethodnog – 27. saziva Likovne kolonije GO Grocka i potom će na letnjoj sceni nastupiti kantautor Igor Božanić sa programom „Sevdah Noir Session” – muzičkim putovanjem kroz sevdalinke, banjalučke gradske pesme i autorske kompozicije u okviru 12. „Muzičke bašte” Centra za kulturu Grocka.
Tradicionalna umetnička smotra 28. Likovne kolonija GO Grocka i Letnji muzički program – 12. „Muzička bašta” Centra za kulturu Grocka u 2026. godini podržao je Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu.
Galerijski prostor Centra za kulturu Grocka nalazi se u originalnom ambijentu Rančićeve kuće, varoške kuće s početka 19. veka. Objekat uživa zaštitu nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kao spomenik kulture od velikog značaja za Republiku Srbiju.
Izložba traje do 10. septembra 2026. godine.
Kurir.rs/Beograd.rs