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U četvrtak u popodnevnim satima Ivan Lazić iz Grabovca na putu do svoje njive pronašao je leš uginule svinje.

U naselju Dubrava ovo nije prvi put da se u plodne oranice bacaju smeće i leševi domaćih životinja, ali zbog činjenice da je na teritoriji opštine Obrenovac proglašena vanredna situacija zbog afričke kuge svinja, slučaj je odmah prijavio nadležnim službama.

Zbog toga je naišao na osudu svojih komšija, objavila je obrenovačka Saga media.

S obzirom na to da je na teritoriji opštine Obrenovac, zbog pojave afričke kuge svinja, proglašena vanredna situacija, ni jednog trenutka se nije dvoumio da prijavi ovaj slučaj. Međutim, naišao je na osudu svojih komšija.

- Išao sam traktorom, putem, u njivu da baliram slamu. Video sam bačenu svinju, pored puta, umotanu u najlon. Sticajem okolnosti čuo sam da je izvađena iz septičke jame u naselju Kolonija Dubrava. Otišao sam kod vlasnika i on kaže: "Ja sam to platio čoveku, on je uzeo pare, to je bačeno".

- I ja sam nadležnima prijavio, odmah, inspekciji, policiji i nadležna služba je izašla.

Foto: Youtube printscreen/Saga media

- U međuvremenu, taj što je to uradio, došao je i kaže: "Hoće da skloni i da baci." Međutim, to nije moglo jer svinja mora na obdukciju. Ja sam poljoprivredni proizvođač, a u ovo vreme kuge i svega, i ja imam svinje, tuda prolaze deca, prolazi narod, prenose zarazu...

Posle toga, samo do uveče imao sam najmanje 10 telefonskih poziva. Rekli su mi: "Što si prijavio?

Ivan je svestan koliko ovakve situacije mogu da budu opasne, pogotovo u ovom trenutku. Iako nije poznato da li je svinja zaražena, svakako plodna oranica nije mesto gde se odlaže njen leš.

- Naš narod je hteo da me zgromi što sam ja to prijavio. Znači, ja bih bio nesavestan građanin kad ne bih prijavio. A pogotovu, tu smo mi u blizini, i ja imam dosta krmača, dosta svinja, dosta svega, znači, to je zaraza 300 odsto. Ja apelujem da se to ne radi, ali najgori su ovi počinioci što treba da se sankcionišu, uzmu pare i dođu i bace u njivu. Oni nisu nadležni to da rade, da crkotine bacaju po njivama.

- A najgore je što sam ja prijavio...

Ivanove, ali i okolne njive, i ranije su, nažalost, nesavesnim građanima služile kao mesto gde će odložiti otpad.