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Dom zdravlja "Voždovac" uspešno je realizovao još jednu akciju preventivnih pregleda, koja je održana 25. jula 2026. godine, u Zdravstvenoj stanici Jajinci.

Akcija je organizovana sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite i podizanja svesti građana o značaju prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Akciji se odazvalo 106 Voždovčana , što potvrđuje veliko interesovanje građana svih generacija za preventivne preglede i brigu o sopstvenom zdravlju.

Direktorka Doma zdravlja "Voždovac", spec. dr Nevenka Veličković, koja je i sama učestvovala u ovoj akciji istakla je da preventivni pregledi predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata očuvanja zdravlja.

1/5 Vidi galeriju Preventivni pregledi u DZ Voždovac Foto: Ustupljene fotografije

- Zadovoljstvo nam je što su građani i ovog puta prepoznali značaj istih i u velikom broju iskoristili priliku da bez zakazivanja obave stručne zdravstvene preglede i dobiju savete naših lekara - rekla je Veličkovićeva.

Ona je posebno zahvalila roditeljima koji su doveli svoju decu na preventivne preglede, jer se odgovoran odnos prema zdravlju stiče od najranijeg uzrasta.

- Vrata Doma zdravlja "Voždovac" otvorena su, kao i do sada za naše sugrađane svakoga dana. Naši zdravstveni radnici i ja, uvek smo na raspolaganju za stručne savete, preventivne preglede i sve informacije u vezi sa očuvanjem zdravlja. Otvorena komunikacija i poverenje građana temelj su našeg rada - poručila je direktorka DZ Vozdovac.