Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko tri časa posle ponoći kod Mostarske petlje jedan muškarac je zadobio lakše povrede, saopštila je jutros beogradska služba Hitne pomoći.

Sudar se desio kod isključenja ka Savskoj ulici, a povređeni je zbrinut na licu mesta, preneo je RTS.

Dežurne lekarske ekipe izlazile su na teren ukupno 100 puta tokom noćne smene, a od toga je 13 intervencija bilo na javnim mestima.

Toj službi često su se obraćali pacijenti koji su se žalili na jak bol u grudima, a koji inače boluju od hipertenzije.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradMILINA ZA VOŽNJU, NIGDE GUŽVE USPRED ŠPICA: Odmori ispraznili Beograd, ulice poluprazne (FOTO)
collage.jpg
BeogradNAJDUŽI SPISAK ISKLJUČENJA NA ZVEZDARI: Oglasila se Elektrodistribucija, danas struje neće biti u pet beogradskih opština
shutterstock_2460978311.jpg
BeogradSAMBA, RUMBA, ČA-ČA-ČA! Svakog ponedeljka besplatni časovi na ovom mestu u Beogradu
muskarac-zena-noge-tango.jpg
BeogradDANAS SE U FUNKCIJU STAVLJA NOVOPOLOŽENI CEVOVOD! Objavljen spisak isključenja, vode neće biti čak DEVET SATI u ovom delu Beograda
Zlatibor - cevovod (3).jpg
BeogradIZMENE U SAOBRAĆAJU U SURČINSKOJ DO 16. AVGUSTA: Evo gde se izmeštaju autobuska stajališta
0801-shutter.jpg