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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko tri časa posle ponoći kod Mostarske petlje jedan muškarac je zadobio lakše povrede, saopštila je jutros beogradska služba Hitne pomoći.

Sudar se desio kod isključenja ka Savskoj ulici, a povređeni je zbrinut na licu mesta, preneo je RTS.

Dežurne lekarske ekipe izlazile su na teren ukupno 100 puta tokom noćne smene, a od toga je 13 intervencija bilo na javnim mestima.

Toj službi često su se obraćali pacijenti koji su se žalili na jak bol u grudima, a koji inače boluju od hipertenzije.