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Stavljanje u funkciju novopoloženih cevovoda na opštinama Vračar i Zvezdara prouzrokovaće u utorak, 28. jula, prekid vodosnabdevanja pojedinih delova ovih opština, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Vračar

Na Vračaru će u utorak, od 8.30 do 20 sati, bez vode ostati potrošači u ulicama Tomaša Ježa i Požarevačkoj (od Radoslava Grujića do Ljubostinjske ulice).

Zvezdara

Kada je Zvezdara u pitanju, u utorak, od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Vizantijskoj, Lepenskog vira, Teodorinoj, Vladimira Ćorovića, Vladimira Dvornikovića, Gamzigradskoj, Feliksa Kanica, Save Petkovića, Livadskoj, Mitkov kladenac i Ladno brdo (od Mitkovog kladenca do Dolinske).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se pronađu i na veb-adresi www.bvk.rs.