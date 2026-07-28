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Tokom radova na redovnom održavanju u Ulici dr Žorža Matea u zoni raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać, od 24. jula do 31. avgusta doći će do promena u radu linije 77, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne saobraćajne trake Ulice dr Žorža Matea (gledano u smeru ka Tošinom bunaru) u visini zone raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać, u dužini od 50 metara, pri čemu će se vozila u visini zone radova kretati preostalom širinom kolovoza, uz naizmenično propuštanje vozila koje je regulisano privremenim semaforima.

Budući da će zbog ovakve organizacije saobraćaja u zoni raskrsnice ulica Dr Žorža Matea i Marije Bursać za saobraćaj biti zatvorena Ulica Marije Bursać (onemogućena veza Dr Žorža Matea – Marije Bursać), vozila sa linije 77 će u oba smera saobraćati od Tošinog bunara do okretnice „Bežanijska kosa”, bez svraćanja do Doma penzionera u Ulici Marije Bursać.

Kurir.rs/Beograd.rs

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