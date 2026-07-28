SPISAK ISKLJUČENJA STRUJE NAJDUŽI ZA ZEMUN: Danas radovi u još 7 opština
Spisak isključenja struje danas u Beogradu
Stari grad
09:00 - 15:00 GENERALA LEŠJANINA: 3-5,
Vračar
08:30 - 14:00 CARA NIKOLAJA DRUGOG: 88-88,92-92, DANIČAREVA: 57-63, GRUŽANSKA: 2,1A-9, JOVANA RAJIĆA: 2-4,1-3, MILEŠEVSKA: BB,58-68,69-73, VELIMIRA BATE ŽIVOJINOVIĆA: 2-6,1-11,17-19A, VOJVODE PETKA: 4,10,3-5, VOJVODE ŠUPLJIKCA: 34-34F/8,42, VUKICE MITROVIĆ: 72,76-78,59,67,71, ŽIČKA: 2A-2A,6-14,
Zvezdara
08:30 - 14:00 BRANKA KRSMANOVIĆA: 2, DRAVSKA: 6,14,1,7, KAJMAKČALANSKA: 38, VOJVODE ŠUPLJIKCA: 53-55,33-33,37-39,43-51,57, ŽIČKA: 1-5,13,
Zemun
08:30 - 13:30 CARA DUŠANA: 49, DOBANOVAČKA : 36-54v,58-68,51-83, DOBROVOLJAČKA: 2-14,1-21, NOVOGRADSKA: 34-52A,27-39, PINKIJEVA: 2-8,1-5A, UGRINOVAČKA: 22-28,32,38-56,15A,19-23V/4,27-45,
08:30 - 13:00 Naselje ALTINA: UGRINOVAČKI PUT: 48-54,31,35,41,55,
11:00 - 18:00 Naselje UGRINOVCI: ADAMA PRIBIĆEVIĆA: 10,22,26,30-32,38-44,48,1-5,9-11,15,21-23,27,35-43, BEGEČKA: 2-8,14-16,20-26,30,34,38,42-46,58-60,68,72,1A-3,7,11,15-17,27-31,35,43,55-59,63,71, BOGDANA STOJSAVLJEVIĆA: 2-12,18,22-26,36-48,3-19,23-33,43-47, BOVANSKA: 2-10,14-16,20,28-30,34-44,52,1,7,11,17-23,27-35,39-41,53, BUDA BUDISAVLJEVIĆA: 20-22,28,34-36,46-52,60-72,1-5,15,25-27,31,35,39,45,53,59-61, ČEHA STAVELA: 4,26,23, DR ĐORĐA ŠUICE: 4-18, DUŠANA LETICE : 8,5-7, EPISKOPA SAVE TRLAJIĆA: 2-6,12-16,20-28,38,46-48,54,58,62-64,1A,7-13,17,23,29-39,49-51,55-69, GAVRA RODIĆA: 4-8, GROBLJANSKA: 126-132,133-135, KRIVAJSKA: 36,44-48,68B, MATA KOSOVCA: 5-7, MILANA RADEKE: 2,8-14,26-30,36-42,50,56,60,78-82,1,5-9,15,21-25,29,37-39,43-47,53,59,67-71,75,79, MIRKA KOROLIJE: 2,12, MOJSIJA LAZAREVIĆA: 2,1,9-23,31-33,39-47,51,59-67, MOROVIĆKIH ŠUMA: 2,8-26,30-44,50-52,56,60,64,68-70,13-15,21-27,31-41,45-51,55,61-65,75, NIKOLE BEGOVIĆA: 2-28,36-40,44-48,56,1-15,19-33,37-49,53A, NIKOLE ZORIĆA : 2,6-10,16-18,1-17, OBEDSKA: 2-6,10-30,36-48,52-54,3-27,31,37,47-53, OSTROŽINSKOG: 8,14,20-28,36,40-52,1,5-23,29,33-43,49-51, PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA 1 DE: 28-30,34-36,31,35, PROTE MIHAILA PEJIĆA: 2,8,20,24,32,36-38,7,19-21,33,37-41, SAVKE SUBOTIĆ: 2-4,8-12,18-20,24-38,42-44,48-52, SEKULE VITKOVIĆA: 2-6,10-18,22-30,34-38,42,46-48,52-56,60-62,5,9,17-33,37-47,53-59,65-67, SOMBORSKIH SALAŠA: 2,8-12,18-28,32,36-38,56-60,66,70,80,84,7-9,17,25-29,35-39,43,47,55-57,65-71,79, SPIRIDONA JOVIĆA: 2-4,8-24,32,38-42,48,11-21,31,35-37,43-47, STANKA KORAĆA: 4,8-10,14-22,26-30,34-36,40-42,46,1,5,9-15,19-25,31-33,37-39,43-45, STANKA OPAČIĆA-ĆANICE: 4,10-12,16-22,28,32,38-42,48,3-5,9,13,21-23,31-33,45-47, STEFANA KNEŽEVIĆA: 2-6,12,20-22,28-36,72,78-80,88,92,1-9A,13-21,87A,95, SVETOZARA BOROJEVIĆA OD BOJNE: 12,18-20,26-28,32,48,52-56,5-7,15,23-25,37, TRIANDAFILA DUKE: 2,6,28,34-36,40-44,5-7,11,15-19,23-25,31,39-43, ZEMUNSKA: 20-26Z,32,46-48,58-68,76,128-134,148-150,154-164,170-176,208-210B,214,121C-121M,127A,149-155F,159-161G,167,171-173O,193-195Ž,201-201A,209-217,227b,233-235,265-267, ZEMUNSKA 6 DEO: 62I, ŽIVKA STOJSAVLJEVIĆA: 6,10-12,18-20,32-40,5,13-21,29-31,35-37,43,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje Draževac: PUT ZA BALJEVAC: 16-44,31-43, VINOGRADI: 2-4,10-12,16-26,30,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): SAVIĆA MLIN: 8,20,24-30,34-48,9,15,19-21,
Surčin
09:30 - 14:00 Naselje DOBANOVCI: DUŠANOVA: 140-142,148,141-143,147-151, FRUŠKOGORSKA: 18,19-23,27,31, JANKA ČMELIKA: 2-20,24,28,1-3,13-15,19,23-27, RATARSKA: 2,10-12,1,9,15, SLOVAČKA: 28-44,48-56,60-72,82-108,112-124,31-35A,43,47,53-55,59,63,95-103,109-113,117-127, UGRINOVAČKA: 144-160,164-194C,139A-163,179-199, ŽITNA: 20,3,9,15,19-27,35,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Vuka Karadžića 29-113,30-84,Mome Kapora,Save Kovačevića,Milana Ilića-Čiče,deo ulice Alekse Nenadovića,Koste Abraševića,Borislava Pekića,Majora Gavrilovića,Žanke Stokić,Radivoja Koraća,Olje Ivanjicki,Jovana Smiljanića,Aleksandra Nikolića.
08:00 - 11:00 Stepojevac zaseok Cigani.
11:30 - 14:00 Sokolovo zaseok Petrovići.
Kurir.rs