Na mostu Gazela u Beogradu zapalio se autobus u smeru ka Nišu, zbog čega su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj
Požar
DRAMA NA GAZELI! Zapalio se autobus usred beogradskog špica, saobraćaj u smeru ka Nišu POTPUNO PARALISAN: Hitne službe na terenu!
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Jedan autobus se danas zapalio na mostu Gazela, u Beogradu u pravcu ka Nišu.
Kako se navodi, saobraćaj se odvija preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna zatvorene za saobraćaj, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".
U saopštenju se navodi da su ekipe su na terenu i da će javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.
Iz "Puteva Srbije" apeluju na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Kurir.rs
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