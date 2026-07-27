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Jedan autobus se danas zapalio na mostu Gazela, u Beogradu u pravcu ka Nišu. 

Kako se navodi, saobraćaj se odvija preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna zatvorene za saobraćaj, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije". 

U saopštenju se navodi da su ekipe su na terenu i da će javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

Iz "Puteva Srbije" apeluju na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Kurir.rs

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