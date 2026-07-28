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U Beogradu tokom noći nije bilo saobraćajnih nezgoda i povređenih osoba, rečeno je jutros iz Hitne pomoći.

Tokom noćne smene, ekipe tog gradskog zavoda obavile su 113 intervencija, od kojih je devet bilo na javnim mestima, kazali su za RTS.

Hitnoj pomoći su se uglavnom javljali hronični bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom, kao i registrovani psihijatrijski bolesnici koji su prijavljivali pogoršanje stanja.

Kurir.rs/Beta

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