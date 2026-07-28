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Štaviše, mostovi su poluprazni, a na Autokomandi skoro da i nema vozila u jeku jutarnjeg saobraćajnog špica.

GSP saobraća uobičajeno za radni dan po letnjem redu vožnje.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja

Ko je rešio da danas automobilom otputuje na odmor, treba da zna da na putničkim terminalima graničnih prelaza jutros nema zadržavanja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Kamioni na prelazu Šid čekaju oko pet sati, a na Batrovcima oko dva sata. Prohodnost puteva je dobra, a saobraćaj je umerenog intenziteta. Na međunarodnim tranzitnim pravcima kroz Srbiju u oba smera se očekuje veći broj vozila.

Vozačima se savetuje da voze umerenom brzinom i budu maksimalno koncentrisani na uslove u saobraćaju. Na brojnim deonicama su u toku radovi, ukazao je AMSS. 

Kurir.rs/Naxi kamere

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