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Stavljanje u funkciju novopoloženih cevovoda na opštinama Savski venac, Vračar i Zemun prouzrokovaće u sredu, 29. jula, prestanak vodosnabdevanja pojedinih delova ovih opština, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Savski venac

Na opštini Savski venac, u sredu, od 8 do 17 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Kraljevića Marka.

Vračar

Kada je Vračar u pitanju, u sredu, od 9 do 20 sati, bez vode će biti potrošači u Skerlićevoj ulici.

Zemun

U Zemunu će u sredu zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži od 8.30 do 18 sati bez vode ostati potrošači u delu parne strane Ulice cara Dušana (od Slavonske do Dunavske ulice).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz „Vodovoda” apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.