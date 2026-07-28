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Digitalni asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji pušten je u rad od 22. jula na zvaničnim veb-prezentacijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, odnosno na adresama www.minrzs.gov.rs i www.minbpd.gov.rs, saopšteno je iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Digitalni asistent pruža informacije o pet vrsta prava, odnosno davanja, a to su novčana socijalna pomoć, dečji dodatak, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica i posebna novčana naknada.

Foto: Printscreen

Asistent je dostupan 24 časa dnevno i namenjen je građanima koji će moći da na jednostavan, brz i razumljiv način dobiju osnovne informacije o uslovima za ostvarivanje navedenih prava, potrebnoj dokumentaciji i koracima u postupku.