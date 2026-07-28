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Tokom izvođenja radova na izgradnji distributivne toplovodne mreže u Ulici braće Jerković – Faza 3, od 28. jula do 6. avgusta doći će do daljih promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi u ovoj fazi se izvode u desnoj saobraćajnoj traci u Ulici braće Jerković (gledano u smeru ka Ulici Darvinovoj), u zoni pešačkog prelaza koji se nalazi između kućnih brojeva 123a i 123v, i podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne saobraćajne trake (gledano u smeru ka Darvinovoj ulici).

Zbog nedovoljne širine kolovoza za dvosmerno kretanje vozila javnog prevoza, ona će saobraćati na sledeći način: vozila sa linija 18, 18N i ADA3 će u oba smera saobraćati ulicama Svetozara Radojčića, Dragice Končar, Zaplanjskom, Darvinovom, Kumodraškom i dalje redovnim trasama;

vozila sa linija 50 i 80 će u oba smera saobraćati ulicama Svetozara Radojčića, Dragice Končar, Zaplanjskom, Darvinovom, Braće Jerković, Kružni put voždovački i dalje redovnim trasama (linija 80 u skladu sa radovima u Ulici obalskih radnika).