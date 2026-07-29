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Vračar

09:00 - 14:00 SMILjANIĆEVA: 45,

Zvezdara

08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 446,452,456,468-472B, LIVANjSKA: 2-4,1-3, MADRIDSKA: 12-22,9-11,15,19-21, VLADIMIRA GORTANA: 6, VOJVODE BLAŽETE: 32-34,38,44, ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 79-85A,

Palilula

09:00 - 13:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 2, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 5: 2-12,18-24,9-19,

Naselje BORČA: ZRENjANINSKI PUT: 32, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 2,6-16,1-1C,5,17-25,29-29, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 6-10, ZRENjANINSKI PUT: 82X,17A,

Zemun

10:00 - 14:00 CARA DUŠANA: 34-74,100,104-106a,19-63, DOBANOVAČKA : 8-10,14-26,19-37, INŽENjERA ATANACKOVIĆA : 2,8-12,16-20,1-29, NADE DIMIĆ: 2, NOVOGRADSKA: 2-8,1-3, NUŠIĆEVA: 2A-16, RADOJA DOMANOVIĆA: 2-10,1, SIBINjANIN JANKA: 44-50,5-17A,

Obrenovac

08:30 - 15:00 Naselje BARIČ: BOGOLjUBA VASILjEVIĆA: 4-6,10, CERSKA: 2-6,1, GORNjI POTEZ: 2,10-12,5,17A, JEVĐENOVIĆA 3. SOKAČE: 8, JEVĐENOVIĆA KRAJ: 2,12-16,3,9, JEZERSKA 1.DEO: 4, MILORADA PETROVIĆA-UJKE: 6,16A,36-38,1-5,11, OBRENOVAČKI PUT: 6,68-96,100-100A,17,

10:00 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: KNEZA MIHAILA: 1, MILOŠA OBRENOVIĆA: 92,67-87, SAVE KOVAČEVIĆA: 2,6-10,16A,26,38,1-25,

Lazarevac

11:30 - 14:00 Barzilovići zaseok Brajkovački put.

09:00 - 13:00 Lajkovac: Jabučje zaseok Šerinka.

Kurir.rs

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