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Škola "Deset dana filigrana" organizovana je, od danas do 8. avgusta u "Manakovoj kući" u Beogradu.

Umetničkim i majstorskim veštinama filigranske tehnike polaznike će učiti likovna umetnica i vrhunska filigranistkinja Ivana Stanković, saopštio je Etnografski muzej. Škola je deo redovnog programa radionica u "Manakovoj kući", neprekidno traje od 2019. i retka je stalna programska obuka tradicionalnog umetničkog zanata filigrana u Srbiji.

Ljubitelji tradicionalnog i kulturnog nasleđa Srbije, majstorskih veština predak biće u prilici da u ambijentu starog zdanja i dvorištu "Manakove kuće", izrade ličan i unikatni nakit, dodaje se.

Umetnički zanat i tehnike filigrana poznavali su i koristili tokom vekova mnogi narodi još od najstarijih vremena a filigranom je ukrašavan i izrađivan nakit i raznovrsni skupoceni ukrasni i upotrebni predmeti.

Tradicionalni umetnički zanat i tehnika filigrana je često korišćena u starom srpskom zlatarstvu i predstavlja deo srpskog srednjevekovnog nasleđa.

Kurir.rs/Beta

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