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Došli smo do sredine još jedne radne nedelje, a kako sedmica odmiče, tako opada i intenzitet saobraćaja u Beogradu. Iako su na pojedinim udarnim saobraćajnicama prisutne gužve karakteristične za jutarnji špic, one su primetno manje nego tokom prethodna dva dana, pa se saobraćaj u većem delu grada odvija bez većih problema.

Na Gazeli je, očekivano, najopterećenije – sve trake su popunjene, a vozila se kreću nešto sporije. Umeren, povremeno pojačan intenzitet saobraćaja beleži se na Brankovom mostu, kao i kod kružnog toka i raskrsnice ispred TC Ušće. Na Autokomandi je situacija podnošljiva, iako se povremeno formiraju kraća zadržavanja.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Nešto izazovnija situacija je na Pančevačkom mostu, odnosno na spajanju Pančevačkog i Zrenjaninskog puta u smeru ka Beogradu, gde se tradicionalno stvaraju kolone. Sa druge strane, u Bulevaru despota Stefana i Takovskoj ulici nema većih zadržavanja, kružni tok na Slaviji je prohodan, kao i veći deo Bulevara kralja Aleksandra. Dobra vest za vozače je da se na auto-putu kroz Beograd saobraćaj odvija bez gužvi.