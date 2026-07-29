Ekipe te službe primile su ukupno 115 poziva, a 32 puta su intervenisale na javnim mestima.
Beograd
4 POVREĐENA U DVE SAOBRAĆAJNE NESREĆE: Teška noć za ove 2 grupe Beograđana, Hitnu zvali celu noć
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Četiri osobe su lakše povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopšteno je iz Hitne pomoći.
Ekipe te službe primile su ukupno 115 poziva, a 32 puta su intervenisale na javnim mestima.
Za pomoć su se najviše javljali hronični i psihijatrijski pacijenti.
Dežurne zdravstvene ustanove danas su Vojno-medicinska akademija (VMA), Kliničko-bolnički centar (KBC) "Dr Dragiša Mišović" i KBC Zemun, Institut za majku i dete i dečja klinika "Olga Popović - Dedijer".
Kurir.rs/Beta
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