Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zemun , danas će doći do privremenog prekida u snabdevanju vodom u delu naselja Batajnica .

Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", bez vode će od 9 do 22 časa ostati potrošači u sledećim ulicama: Široki put od Vere Miščević do kraja ulice, Save Grkinića, Vojvođanskih brigada od Širokog puta do Stanka Tišme, Vere Miščević, Briletovoj, Karlovčićkoj, Novaka Atanackovića i Stanka Tišme od Bosanske Krajine do Vojvođanskih brigada.