VIŠE OD 70 ULICA NA PALILULI DANAS BEZ STRUJE: Elektrodistribucija objavila dugačak spisak isključenja širom Beograda, radovi u još pet gradskih opština
Spisak isključenja struje:
Vračar
08:30 - 14:00 BUL KRALj.ALEKSANDRA: 124-142A, HADžI-RUVIMOVA: 4,14,18-24,19-21, LjUBOSTINjSKA: 3-7, MLATIŠUMINA: 2-12,1-17, NIŠKA: 2-6,20-22,1-9, POŽAREVAČKA: 5-7,2-2,6-8,1-3,9-11, SINĐELIĆEVA: BB,2-24,1-11, SREDAČKA: 2,6,1-1,5-5, TOMAŠA JEŽA: 3,13-15,
Palilula
08:30 - 14:00 AMELIJE ERHART: 2,10-12,20,26-28,7-13A,17-27,31,37-39,43, POPOVA BARA NOVA 14: 8G, ROZALIN FRENKLIN: 4-14,3-5,9-11,15, Naselje BG-KRNjAČA: ALIBUNARSKA: 4-12, AZANjSKA: 26,30-34,42A-44B,64-66A,39-51V, BEODRANSKA: 2-6A,22-24,1-9,15-27, CREPAJSKA: 2,1,13-17, ĐALINSKA: 34-36,40,23,29-41, KOVINSKA: 6A-10C,14-16,7A-17,23-25A, LAZE SIMIĆA: 19A-27B, PADEJSKA: 2-18,22,26-30,44-48,54,1-9,13-27,33-37,51-55,59-67,71, PADINSKA: 4-4A,7-9,15, PAKRAČKA: 18-20,24-26,30,23-25, SAMOŠKA: 29-31,41, SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 3: 2-20S,15, SUTJESKA ULICA 8: 49, TEODORA ČEŠLjARA: 5,9-11, ZRENjANINSKI PUT: 115/5,115/4,114/1,BB,110/3,104-106Z,95-95,115A, Naselje BORČA: 2.NOVA-PRETOK: 32,3B-5A,89,99, ANDROVAČKA: 4,7,11,17-19,23, BORISA KIDRIČA: 130-132C,136, DELFSKA: 2-16,1-5,11A, DUŠANA MAKSINA: 53, JAKOVA IGNjATOVIĆA: 2-16,7-15, KAPADOKIJSKA: 4-6,10-18,1-11, KORINTSKA: 2-14,1-5,9, KUMANIČKA: 2,8-8Ž,14K-14M,20-26B,21,27,31-33L,37-39, LOTOSA: 6B, LUKE ZORE: 6-10J,18-24,30,11-21A,31, MARIJE TRANDAFIL: 8-12, MILANA ĆURČINA: 4-14,1b-11, MIRGORODSKA: 10,22, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 4A, MOKRI SEBEŠ: 2-8,12-14,46B-48D, NIKOLAEA JORGE: 4-12,18,15,19-21, NIKOLE UZUNOVIĆA: 1-3,7, PETRA KOSTIĆA: 2-6,12-14,18,3,13A,17-19,23, POPOVA BARA NOVA 2: 8-10,15-39,55-59, POPOVA BARA NOVA 3: 14,110-110,19,61A-61G,71,75A-77,87-101A,107-117, POPOVA BARA NOVA 4: 10K,14,11,15-17A, POPOVA BARA NOVA 101: 1-3, POPOVA BARA NOVA 102: 8-14,9V-11, POPOVA BARA NOVA 202: 2-8,7-13, POPOVA BARA NOVA 204: 8-8A, POPOVA BARA NOVA 210: 6A,1-3,7-15,21-23, POPOVA BARA NOVA 212: 2,6,10-16,21-23, POPOVA BARA NOVA 213: 4-8,12-16,5-7,17-19, POPOVA BARA NOVA 214: 9A-15, POPOVA BARA NOVA 216: 2-12,1-15, POPOVA BARA NOVA 301: 9, POPOVA BARA NOVA 306: 14,18,3, POPOVA BARA NOVA 401: 14-16,1-5,17-19, POPOVA BARA NOVA 402: 3, POPOVA BARA NOVA 405: 2-18, POPOVA BARA NOVA 407: 11,15-21, POPOVA BARA NOVA 408: 7-7A, POPOVA BARA NOVA 1: 12J-12M,18A,32J,36,40-40,46L-48I,180,13V,23,27-41E, POPOVA BARA NOVA 201: 2-14,1-11, POPOVA BARA NOVA 205: 1,5-5A, POPOVA BARA NOVA 206: 8,24E,206, POPOVA BARA NOVA 209: 1-1PRIZ,11, POPOVA BARA NOVA 211: 2-8,12-20,3, POPOVAČKA: 12I,1A, RAVNIČARSKA: 12,16-16A,20,56-62M,66-70E,45-47B, TRSTENIČKA: 24V,28-32A,36-46,7,25E,39E,51,123, VIKTORA KINA: 4-6,10-12,1-5,9, VLADIMIRA STANIMIROVIĆA: 2,6,20,24-26,32-34,27-29,33,37-39, ZORANA ANČIĆA: 4-6,10-16,1,11,15-23,27-31,37, ŽORŽA SKRIGINA: 4,8-10,16,20-22,3-5,9-11,19-23,27, ZRENjANINSKI PUT: 42,108-114,120-122E,126-130G,103A-105A,109,115-131S,137M-143A, Naselje BORČA - Po[pova Bara: POPOVA BARA NOVA 404: 6-6A,12-14, Naselje BORČA - Popova Bara: 63. PADOBRANSKE BRIGADE: 6,16-18, KOZARAČKA: 4-6,14,1-13, LAZE POPOVIĆA: 2-6,3, POPOVA BARA NOVA 2: 8/1B,8/2B,2-2A,14-16A,5,49-51, POPOVA BARA NOVA 3: 4,10G,1-3B,11A-15,27-27G,35-37,43A-49,55-57,81,121-123,129,133, POPOVA BARA NOVA 4: 2-2D, POPOVA BARA NOVA 202: 1, POPOVA BARA NOVA 204: 1-11, POPOVA BARA NOVA 212: 7-17, POPOVA BARA NOVA 214: 24D, POPOVA BARA NOVA 215: 2-8,1-5,9, POPOVA BARA NOVA 216: 19-25, POPOVA BARA NOVA 3: 110-110,51A,75A,81,93-95, POPOVA BARA NOVA 301: 35, POPOVA BARA NOVA 306: 2A,6-8,55, POPOVA BARA NOVA 307: 2-6,3-7,13-15, POPOVA BARA NOVA 401: 2-10,11-13, POPOVA BARA NOVA 402: 2-12, POPOVA BARA NOVA 405: 22,1-23, POPOVA BARA NOVA 406: 1-5, POPOVA BARA NOVA 407: 8-20,110-110,1-5, POPOVA BARA NOVA 408: 4,8,13, POPOVA BARA NOVA 206: 2-4,1-11, POPOVA BARA NOVA 208: 1-7A, POPOVA BARA NOVA 209: 4-8,12-14, RAVNIČARSKA: 2-4,8,24,28,32-34G,40-52A,80,3-7V,15,19,23,29A-35B,39-39B,67A-69A, Naselje BORČA - Popova Bara: POPOVA BARA NOVA 403: 2-18,22-24,1-31, Naselje Krnjača: ALIBUNARSKA: 1,7-9, AZANjSKA: 48-54,27-31A, BEODRANSKA: 10-18, BRANISLAVA PETRONIJEVIĆA: 2-4,8-12,13-19,23-25, CREPAJSKA: 12,16,20, ĐALINSKA: 22-28, DRAGUTINA ANASTASIJEVIĆA: 6-10, DUŠANA MATIĆA: 2, GRGE ANDRIJANOVIĆA: 1, IĐOŠKA: 2, IDVORSKA: 2-18,3-17, LAZE SIMIĆA: 10A-12B,49, MARTINA PALUŠKE: 6A-20,32E-34A,3,13-29,33-39E,43-47D,51-63,67-67B, PADEJSKA: 34A-40,47,93A, PAKRAČKA: 29Đ-31E, POPOVA BARA NOVA 3: 120G, POPOVA BARA NOVA 302: 37-39, POPOVA BARA NOVA 306: 110, SAMOŠKA: 4-4R,12,24E-40,9-25,105D-105I, SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 3: 5, SUTJESKA BLOK: 50A-50B, SUTJESKA ULICA 8: 28B-34B,50-50S,25A-27B,53-55, TEODORA ČEŠLjARA: 8,12-12A,16,1,91, VIRDžINIJE VULF: 3, ZRENjANINSKI PUT: 100A,110-116G,120-120A,128A,91-91N,103-111,123H-131,139P,
Čukarica
09:00 - 14:00 Naselje VELIKA MOŠTANICA: GNjIONSKA: 2-8A,12-14A,20-20A,3-3B, ŽIVOJINA TABAKOVIĆA: 60A-74A,80-90,96-106,110,114-124A,9A-33,
Zemun
10:00 - 14:00 DUNAVSKIH VIROVA: 4-14,18-38,
08:30 - 13:00 BEŽANIJSKA: 6-12,5-9,
Sopot
09:00 - 16:00 Naselje DUČINA: BUNARSKA: 2-4,8,12,1,9, DRAGIŠE SARIĆA: 1, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 14, LjUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 12,72A,76-78,84-98,102-114,118-120,124-160,164-180,19A,37B-41,45-55,59-73,77,87,91,95-97A,101-121A,125A,129,133-167,171,177C,273A, LjUBOMIRA ŽIVANOVIĆA-BRKE: 2-4,10-16,1, MILIŠE MIŠIĆA: 2-10,16-18,1-3,7,11,15,19-23, MILORADA ŽIVANOVIĆA: 2-6,10,7-13, PROFESORA MILORADA MILINKOVIĆA: 4,1, SAVE ŽIVANOVIĆA: ,2,8-12,16-20,24-26,1A-15, Naselje MALA IVANČA: PUT ZA PLANDIŠTE: 2A,6-6B,31,35-37,41,45,49-71,77, Naselje RIPANj: PUT ZA PLANDIŠTE 3.DEO: 2,6A,3, Naselje ROGAČA: BRATSTVA I JEDINSTVA: 51, Naselje SIBNICA: BORE PAVLOVIĆA: 2-4,1, BORIVOJA KUJUNDžIĆA: 2-18,1-9, BORIVOJA UROŠEVIĆA: 4-6, BOŠKA PAUNOVIĆA: 2,6-8,3, BOŽIDARA PETROVIĆA: 1-3, BRANKA MILIJANOVIĆA: 2-8,14-22,26-26,254A,1-3A,7-23,27-33,37-41, ČEDE ILIĆA: ,2-2,6-10,18-22,28-28A,34,42A,46-50A,54,58,1-23,33-37, ČEDE PAVLOVIĆA: ,2,6-10,20-42,46-48,52-72,76,80-82,86,90-92,96,100,106-110,114,348,370-372,1,5,9,15-27,31-35,41-61,65,69-75B,79,83-101,109,115-119,129,133C-143B,149-153,363B,369, DRAGE POP-LAZIĆ: 2,6,10-12,1-3,7, DRAGOLjUBA PAVLOVIĆA: 6-10, DRAGOLjUBA STANISAVLjEVIĆA: 2-6, ĐURE MARINKOVIĆA: 2A,6-8,12-14,270,1-15, DUŠANA KUJUNDžIĆA: 4-10, GENERALA MILANA PAVLOVIĆA: ,4,8,12,16-18,22-34,38,42-56,286,314-314A,324,1-5,9-23,27-29,35,49,321A, IVANA MILOVANOVIĆA: 6,3, JELICE POP-LAZIĆ: 1-3, MILADINA LAZAREVIĆA: 2-4,8,12,9-9A, MILIVOJA PANTELIĆA: 4-8, MILOMIRA ADAMOVIĆA: 2-4, MILORADA RANKOVIĆA: 4A,10,3, MILOVANA IVANOVIĆA: 2,6,5, MIŠE PROTIĆA: 2-6,10-20,26-36,40-44,1,11-15,21,25-35,39-51A,55-63, MOMIRA STANKOVIĆA: 2,6-8,1-3,7-9,15, PUKOVNIKA ŽIKE RADOVANOVIĆA: 6-8,12-14,20-24,30-32,38,1-9,15-31,37-39,43, RADE JOKSIMOVIĆ: 2,1-5, RADIŠE DIMITRIJEVIĆA: 2-4,10-12,18,22-26,30-34,38,3-7,11,19-27, RADOJA ILIĆA: 372D,1,5-7,11-19,23-25,29-31, RADOMIRA VIĆENTIJEVIĆA: 3, RADOSAVA ŽIVOJINOVIĆA: 2,6,10,16,1,5,9,13,19, SLAVKA ILIĆA: 2-8,1-9,13, SLAVOLjUBA MILOŠEVIĆA: 1A-3,7, TIHOMIRA MARINKOVIĆA: 2-6, UČITELjA RADISAVA OBRADOVIĆA: 2,6-10A,14-20,26-36,44-46,320,1-9A,13-15,19-21, VELIMIRA MITROVIĆA: 2-4,1,105, VELIMIRA NIKOLIĆA: 2, ŽIVKA PROTIĆA: 2,8-14,1, Naselje SLATINA: BUNARSKA: 1,17, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 40B,72-80A,84-86,90-92,73-79,83-87,91, KARAĐORĐEVA: ,1-1,5-25,29,33, RADA JOVANOVIĆA: 5, SAVE KOVAČEVIĆA: 4-6,39B, Naselje STOJNIK: ZOROLjINSKI RAJ: 8-10B,18-24A,30,170-174B,9,13-17A,23-25,31-35,39,45,83-83A,171-175B,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Kolubarski Trg 21-71(leva strana),56-104(desna strana),Drinke Pavlović,Jablanička,Sakuljinska,Šumadijska,Čedomira Popovića-Solunca,Marije Bursać,Jelene Ćetković,Bogdana Grujića,Prote Smiljanića,Pančićeva.
Kurir.rs