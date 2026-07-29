Vojnotehnički institut (VTI) sprovodiće redovne i planske aktivnosti ispitivanja od danas do petka, 31. jula, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Beograd
VOJNOTEHNIČKI INSTITUT: Redovna ispitivanja u kasarni Žarkovo do petka
Slušaj vest
Kazali su da će ispitivanja biti vršena u kasarni "Žarkovo" u Beogradu.
"Navedena ispitivanja izvršavaju se u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu", piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši