Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.

  • Golubac, parking kod pošte, autobus 9-13 časova
  • Loznica, Crveni krst 9.30-14.30 časova
  • Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
  • Smederevo, Sportska hala Smederevo 8-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradVOJNOTEHNIČKI INSTITUT: Redovna ispitivanja u kasarni Žarkovo do petka
whatsapp-image-20240309-at-12.07.43-pm-1.jpg
Beograd4 POVREĐENA U DVE SAOBRAĆAJNE NESREĆE: Teška noć za ove 2 grupe Beograđana, Hitnu zvali celu noć
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradSTVARAJU SE KOLONE ISPRED UŠĆA, GUŽVE NA GAZELI I AUTOKOMANDI: Solidan jutarnji špic u Beogradu, evo gde vozači danas gube najviše vremena (FOTO)
Jutarnji špic
BeogradCENTAR BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: I delovi još 5 opština, isključenja startuju u 8.30!
strujomer-brojilo-struja.jpg