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Ljubitelji pozorišne umetnosti i dobrog provoda pod otvorenim nebom imaće priliku da uživaju u još jednoj sjajnoj večeri na najlepšoj zemunskoj lokaciji. Kabaretska predstava "Moj život" biće izvedena u subotu, 1. avgusta, sa početkom od 21 čas na čuvenoj Letnjoj pozornici Gardoš.

Ova izvedba deo je bogatog programa tradicionalne manifestacije "Leto na Gardošu", koja svake godine okuplja brojne Beograđane i posetioce glavnog grada.

Publiku na Gardošu do kraja avgusta očekuje izuzetno raznovrstan i kvalitetan kulturno-umetnički sadržaj, prilagođen svim generacijama — od najmlađih do najstarijih posetilaca. Predstojeći kabare garantuje veče ispunjeno sjajnom glumom, vrhunskom muzikom i prepoznatljivom magijom koja godinama krasi letnje večeri u Zemunu.

Kurir.rs

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