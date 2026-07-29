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U centru Beograda, oko 18:50 časova, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povređen motociklista.

Kako se saznaje, incident se dogodio u Kolarčevoj ulici ispred nekadašnje pekare "Toma".

Ubrzo nakon incidenta, na lice mesta je došao veliki broj pripadnika policije i Hitne pomoći, a povređeno lice je odvezeno na VMA, nezvanično se saznaje.

Uviđaj je u toku, a stepen povreda, kao i uzrok saobraćajnog udesa za sada nisu poznati.

Apelujemo na vozače da budu oprezni dok se kreću tom ulicom.