Slušaj vest

Snimak jednog izuzetnog rizičnog poteza zabeležen je na ulicama Beograđanka, a prizor je ubrzo prouzrokovao oprečne reakcije korisnika društvenih mreža.

Naime, kako se vidi na snimku jednog korisnika mreže X, uspeo je da snimi jednu stariju sugrađanku koja je odlučila da pređe ulicu van obeleženog pešačkog prelaza — i to na putu koji čak ima i zaštitnu ogradu koja preprečava put.

Žena je smireno i bez žurbe zaobišla istu tu ogradu usred prometne saobraćajnice i posle nekoliko minuta čekanja da se raziđe saobraćaj prešla put.

- Džabe ograda. Baba rešila da pređe. I posle neko da robija - naveo je autor snimka u opisu videa.

Ovaj potez izazvao je brojne reakcije na mrežama.

Dok su jedni ostali zatečeni njenom spretnošću i upornošću, većina upozorava na ogromnu neodgovornost i rizik po sopstveni i tuđi život koji ovakvi potezi nose u gradu sa tako dinamičnim saobraćajem.

- Kod mene su skinuli ogradu koja je bila celom dužinom ulice. Već posle par dana su opet krenuli sa prelaženjem van prelaza. Tu je pre nekoliko godina poginula devojčica gledajući odrasle kako prelaze - glasio je jedan od otrežnjujućih komentara.