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Osvanulo je još jedno letnje jutro koje je vozačima u Beogradu donelo gotovo idealne uslove za vožnju. Sezona godišnjih odmora rasteretila je prestonicu, pa je veliki broj Beograđana van grada, što se jasno odrazilo i na jutarnji špic. Na najprometnijim saobraćajnicama nema većih gužvi niti zastoja koji su uobičajeni za ovo doba dana.

Nešto pojačan intenzitet saobraćaja primećen je jedino na raskrsnici i u kružnom toku ispred Tržnog centra Ušće, dok se na Brankovom mostu povremeno formira nešto gušći saobraćaj. Most Gazela je uglavnom prohodan, bez standardnih kolona karakterističnih za jutarnji špic, a slična situacija je i na Autokomandi, gde se vozila kreću bez većih zadržavanja.

1/7 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Prohodan je i centar grada. U Takovskoj ulici, Ulici kneza Miloša, Bulevaru kralja Aleksandra, Bulevaru despota Stefana, kao i na Slaviji, nema većih gužvi. Na Pančevačkom mostu vozila se povremeno kreću nešto sporije, ali nema uobičajenog kolapsa na spajanju Pančevačkog i Zrenjaninskog puta, pa se saobraćaj odvija bez značajnijih problema.