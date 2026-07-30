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Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, uz tri udesa u kojima nije bilo teže povređenih.

Ekipe Hitne pomoći obavile su 122 intervencije, od kojih 27 na javnim mestima, rečeno je u toj službi.

Nešto pre 21 čas dve ekipe Hitne pomoći intervenisale su na uglu Cvijićeve i Ulice Zdravka Čelara gde su dva muškarca, stara 46 i 47 godina, povređena hladnim oružjem dok je 58-godišnjak zadobio povrede glave.

Sva trojica su prebačena na VMA bez vidljivo teških povreda.

Pomoć lekara najčešće su tražili onkološki pacijenti.

Tokom prethodnog dana, ekipe Hitne pomoći obavile su 159 intervencija, od kojih 48 na javnim mestima.

U Batajnici je žena zadobila teške traume posle pada s drveta i prevezena je u KBC Zemun dok je iz jedne firme na Pančevačkom putu upućen poziv Hitnoj pomoći da je došlo do amputacije ruke, najverovatnije zbog rada na mašini.