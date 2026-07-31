ZVEZDARA, PALILULA, VOŽDOVAC... Elektrodistribucija objavila spisak isključenja, ovi delovi Beograda danas ostaju bez struje
Spisak isključenja struje:
Zvezdara
08:30 - 14:00 ČINGRIJINA: 1-3, KLADOVSKA: 2-18,1-17, KNjAŽEVAČKA: 2-20,1-19, KOSTE NOVAKOVIĆA: 18-22,13-25,29, LOVRANSKA: 2-6A,3-5,9-19, NOVICE CEROVIĆA: 2,21-31, SVETOG NIKOLE: 45-49B,53, TRNAVSKA: 4-4A,10-14,5-13, VOJ SIME POPOVIĆA: 2-8,16-18, Naselje BEOGRAD: MILANA GROLA: 3-19,
Palilula
09:30 - 11:30 Naselje BORČA: PUT ZA CRVENKU: BB,
Voždovac
09:00 - 14:00 Naselje RIPANj: PUT ZA PETRINO BRDO: 41, BARICE: 2,6-10,14A-18,86-94,15,79-85A, BRĐANSKA: 38-50A,54-64A,68-94,98-128,132-144A,148-150,154,158-160A,164-174,178,184-184A,31A,35-149, MALA RAMAĆA: 36-60,7-11,17-35,41-45,51,87, OSKORUŠE: BB, PALANSKI PUT: 42,52,58-60,31A-43,53,75B, PUT ZA GRUJIČIĆE: 2-4A,8,14,48-50,56,72-72A,76A,80A,84A-84E,88,7,11-23,39A,73A,79-81,85-87, PUT ZA PEDIĆA VOĆE: 6,10-16,22-24,30,7-9,25,33,43-47,53-55, PUT ZA ŽUTI BREG: 6-10,24-28A,34-36,50,13A,17,23,29-37,45-55,61-63,69-75, VELIKA RAMAĆA: 2-20,24-30,44,54,86,118-120,1-25,29-37,41-43,
Zemun
08:30 - 11:30 BRANKA PEŠIĆA : 14-20,24-28,13-33, CARA DUŠANA: 138-138A,142-154,101A-117B,125-131, TRŠĆANSKA: 36-46,52,11-13,17-17A,
08:30 - 13:00 Naselje ALTINA: UGRINOVAČKI PUT: 48-54,31,35,41,55,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje BARIČ: BARIČKIH BORACA: 14-26,30,17-29, USTANIČKA: 2-4,8-12A,16,1,5-13,
Sopot
09:00 - 15:00 Naselje MALI POŽAREVAC: ČEDE ŽIVKOVIĆA: 2-10,1A-7,11, DESIMIRA MILOŠEVIĆA: 2,1-3, GORNjAČKA: 2-2A,1-3A, LjUBIVOJA GAJIĆA: 20-22,30,46,52A-54,29A,33,
Surčin
10:00 - 12:00 Naselje SURČIN: BAŠTOVANSKA: 2-20,24A,28-52A,56,70-70A,74A-86,90,106-128a,132-154,160-168C,172-192A,1-71,75-95,115-125,129-147,151-189, ĐAČKA: 2-22,1, GALOVAČKA : 12A, MITE UČE: 2,10-14,18-30A,1-17,21-41, RITSKA: 2,12A,18-22,21-29, SKOPLjANSKA: 2-22,1-3,7-17A, TRG ZORANA ĐINĐIĆA: 6-6V/1,5-13,19-23, VINOGRADSKA: 2g-4a,1-31,35-35b, VOJVOĐANSKA: 144-216,125-127,131-145,149-193,
Lazarevac
08:00 - 11:00 Šušnjar: Vojvode Putnika 45-75,32a-44, Stefana Prvovenčanog,Jelisavete Načić,Marka Tajčevića,Cerovi,Đure Daničića.
09:00 - 11:00 Stepojevac (zaseociBeli bor,Mobtel,Ineks,Benzinska pumpa,Ambulanta,škola,Boškovići,Lesendrići), Leskovac.
11:30 - 14:00 Stubica: Vojvode Stepe 141-191(zaseok kod česme).
Kurir.rs