Tokom noći je na Novom Beogradu došlo do požara u kojem su izgorela tri automobila, a incident se dogodio u Ulici Jurija Gagarina oko 2.30 sati.

Kako prenose agencije, vatra je najpre zahvatila jedno vozilo, a potom se proširila na još dva parkirana automobila. Za sada nije poznato šta je izazvalo požar, odnosno da li je vozilo zapaljeno ili se samo zapalilo.