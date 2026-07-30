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Tokom noći je na Novom Beogradu došlo do požara u kojem su izgorela tri automobila, a incident se dogodio u Ulici Jurija Gagarina oko 2.30 sati.

Kako prenose agencije, vatra je najpre zahvatila jedno vozilo, a potom se proširila na još dva parkirana automobila. Za sada nije poznato šta je izazvalo požar, odnosno da li je vozilo zapaljeno ili se samo zapalilo.

Kurir.rs

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