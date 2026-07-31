ZVEZDARA 12 SATI BEZ VODE! Objavljen spisak ulica koje će biti pogođene isključenjima, iz Vodovoda uputili apel građanima
Stanovnici dela opštine Zvezdara danas će morati da se pripreme za privremeni prekid u snabdevanju vodom zbog radova na vodovodnoj mreži.
Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, bez vode će od 8 do 20 časova ostati potrošači u više ulica na Zvezdari.
Prekid u vodosnabdevanju odnosi se na deo Ulice Dimitrija Tucovića od Batutove do Čingrijine, Čingrijinu ulicu, kao i delove Preševske i Milana Rakića između Batutove i Čingrijine. Bez vode će biti i stanovnici Brsjačke, Bukureške, Geršićeve, Cara Jovana Crnog, Hektorovićeve, Spase Garde, Divčibarske i Aradske ulice.
Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" navode da su za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene auto-cisterne. Potrošačima se savetuje da unapred pripreme dovoljne količine vode za piće i osnovne potrebe tokom trajanja radova.
Kurir.rs