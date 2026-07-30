Slušaj vest

Opština Grocka će od danas, 30. jula do 2. avgusta biti domaćin 58. "Gročanskih svečanosti”, tradicionalne manifestacije koja šest decenija okuplja veliki broj posetilaca iz Beograda i Srbije.

Manifestacija će početi "Dečjim danom", uz defile predškolskih ustanova, nastupe najmlađih učesnika i bogat zabavni program na Gročanskoj čaršiji, dok će u večernjim časovima na Dunavskom keju nastupiti Teodora Popovska.

Drugog dana manifestacije biće održan "Etno-bazar" na kojem će posetioci moći da se upoznaju sa tradicionalnim proizvodima i rukotvorinama, kao i kulturno-umetnički program i tradicionalni izbor najbolje rakije – kajsijevače.

Poslednjeg dana biće upriličeno tradicionalno takmičenje u spremanju riblje čorbe "Zlatni kotlić Dunava", ističe se u saopštenju, preneo je Beoinfo.

Kurir.rs/Beta/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradIZLOŽBA U GALERIJI RANČIĆEVE KUĆE: Bogato kulturno veče u Grockoj
Screenshot 2025-09-16 135900.jpg
NekretnineNekad je ovaj deo Beograda važio za tešku periferiju: Ogroman skok cene kvadrata, pogled se dodatno plaća
Grocka
NovčanikU Grockoj uručeni ugovori za 111 domaćinstava: Država i opština izdvojile 28,3 miliona dinara za energetsku efikasnost
Odškrinut prozor
DruštvoNovi parking u opštini Grocka
Novo parkiraliste, predsednik ostine.jpg