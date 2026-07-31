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Pod pokroviteljstvom Skupštine Grada Beograda i Sekretarijata za sport i omladinu u nedelju, 2. avgusta, u 12 časova održava se „Trofej Beograda” u džet-skiju u Nautičkom selu „Biser” u Boljevcima na Savi, u organizaciji Džet ski saveza Beograda, najavljeno je iz Sekretarijata za sport i omladinu.

Ovo sportsko takmičenje je namenjeno mlađim uzrasnim grupama, kategorijama pionira, kadeta i juniora, koji će zajedno sa instruktorima imati zadatak da u što krećem vremenu pređu zadatu stazu.

Takmičenje će se održati po pravilima slaloma, uz učešće oko 50 takmičara, a kao krajnji rezultat će se uzeti najbolje postignuto vreme, nakon čega će biti proglašenje pobednika i dodela priznanja.

Kurir.rs/Beograd.rs

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