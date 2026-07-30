Na mostu Gazela u smeru ka gradu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je oboren motociklista. Zbog incidenta su formirani veliki zastoji, a više informacija biće poznato nakon uviđaja.
Beograd
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Tokom popodnevnih časova došlo je do saobraćajne nezgode na mostu Gazela, u smeru od Novog Beograda ka gradu, u kojoj je oboren motociklista.
Kao što se može videti na fotografiji koju je objavila Instagram stranica „192.rs“, motocikl je ostao da leži oboren na desnom boku usred kolovoza, u neposrednoj blizini zaštitne ograde.
Na vozilu je i dalje svetlelo zadnje crveno svetlo, dok su po asfaltu svuda bili rasuti delovi plastike i krhotine od siline udara.
Prema prvim informacijama, u sudaru su povrede zadobili i vozač taksi vozila, kao i njegova stranka koja se nalazila u automobilu.
Na mesto udesa ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja pruža pomoć povređenima, dok se na ovoj deonici stvaraju saobraćajni zastoji.
Kurir.rs/Informer
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