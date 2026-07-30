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Tokom popodnevnih časova došlo je do saobraćajne nezgode na mostu Gazela, u smeru od Novog Beograda ka gradu, u kojoj je oboren motociklista.

Kao što se može videti na fotografiji koju je objavila Instagram stranica „192.rs“, motocikl je ostao da leži oboren na desnom boku usred kolovoza, u neposrednoj blizini zaštitne ograde.

Na vozilu je i dalje svetlelo zadnje crveno svetlo, dok su po asfaltu svuda bili rasuti delovi plastike i krhotine od siline udara.

Prema prvim informacijama, u sudaru su povrede zadobili i vozač taksi vozila, kao i njegova stranka koja se nalazila u automobilu.

Na mesto udesa ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja pruža pomoć povređenima, dok se na ovoj deonici stvaraju saobraćajni zastoji.

Kurir.rs/Informer

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