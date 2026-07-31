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Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Belom Potoku, gde je teško povređen motociklista star 37 godina.

Kako su saopštili iz Hitne pomoći, nesreća se dogodila u 20.38 časova u blizini policijske stanice, kada je motociklista oboren. On je sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar na dalje lečenje.

Tokom noći zabeležene su još tri saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe zadobile lakše povrede.

Ekipe Hitne pomoći tokom noćne smene intervenisale su ukupno 133 puta, od čega je 25 intervencija bilo na javnim mestima.

Lekarsku pomoć najčešće su tražili stariji građani, uglavnom osobe starosti između 80 i 90 godina, a najveći broj tegoba bio je povezan sa visokim temperaturama i toplotnim talasom.

Kurir.rs

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