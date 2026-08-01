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Vrelo leto u Beogradu teško podnose i stotine stanara Beogradskog zoološkog vrta. Kako bi što lakše podneli visoke temperature svakodnevno ih, 24 sata, rashlađuju prskalice, klime i hladni tuševi.

Desi se da se neke životinje i razmaze, kao pingvini, pa dok uživaju u rashlađenom bazenu pojedu i omiljenu ribu.

Tokom velikih tropskih vrućina pingvini u Beogradskom zoološkom vrtu iz otvorenih bazena prelaze u zatvoreni prostor pingivinarijum, tamo je konstantna temperatura 26 stepeni, a temperatura vode iznosi 15 stepeni. Oni svakodnevno uživaju u njihovoj omiljenoj poslastici – papalini.

Pored ovih mezimaca, tu su i majmuni koji uživaju u hladu. Jer, majmun radi, što majmun vidi. Pa se i rashlađuje tuširanjem. I njih često nagrade zamrznutim voćem i povrćem. Hranioci i čuvari obilaze sve stanare. Drugačiji su ukusi, pa se i meniji životinja u zoo-vrtu razlikuju.

Foto: Igor Matic/Shutterstock

„S jedne strane tu su papagaji koji uživaju svoje iskustvo tropske džungle, imaju vegataciju i uzvišene tačke koje im pomazu, imaju finu maglu koja ih posipa i tako se rashlađuju. Oni se kupaju uživaju u svemu tome od jutra. Nama kupanje nije samo za papagaje, i ostale životinje mogu da se rashlade na mini-hipodromu, i oni mogu da se okupaju i imaju pristup svežoj vodi. Medvedi to najbolje oslikavaju, kad izađu iz vode. Pingvini kao najosetljiviji uživaju u pinvginarijumu, na ugodnih 25 do 26 pod klimom, čak ne žele da izađu iako bi mogli", objasnio je biolog Kristijan Ovari.

Mnogi misle da afričke životinje podnose dobro toplotu. Nije baš tako, kaže biolog Kristijan Ovari. Zbog njih su postavljene nadstresnice sa hladom i bazeni kako bi im leto u Beogradu bilo svežije.

Ipak neki stanovnici uživaju u ovim vrućinama. Čak im je i hladno. Zmije imaju poseban tretman. U svojim skloništima se i tokom leta greju. Lampe u zmijarama su uključene, to prija njihovoj termoregulaciji. U zoo-vrtu, kao u hotelu!

Smeštaj je personalizovan, svako dobije ono što mu treba. Hrana na vreme, poštuju se i posebne želje stanara. Zaposleni su ih baš razmazili. A kad dođu mališani, u društvu roditelja, svaka životinja dobija još jednu dozu pažnje.

Životinjska oaza u srcu Beograda, može da bude i beg od vrućina. Jer prskalice koje hlade životiinje, mogu da budu besplatno osveženje i nama.

Ipak, najbolje je da tokom ovih tropskih dana u zoo-vrt idemo u prepodnevnim ili popodnevnim satima, kada su manje vrućine.