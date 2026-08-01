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Tokom noći u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe zadobile lakše povrede, saopštili su iz Hitne pomoći.

Prva nezgoda dogodila se oko 19 časova, kada je sa Pančevačkog mosta sleteo automobil. U vozilu se nalazio 22-godišnji muškarac, kojem je pomoć ukazana na licu mesta.

Nekoliko sati kasnije, oko 22 časa, u Bulevaru despota Stefana u saobraćajnoj nesreći povređen je motociklista. On je nakon ukazane pomoći prevezen u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći obavile su ukupno 98 intervencija, od kojih je 18 bilo na javnim mestima.

Kako su saopštili iz Hitne pomoći, za medicinsku pomoć najčešće su se javljali astmatičari, srčani i psihijatrijski pacijenti.