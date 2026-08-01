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Od danas u 8 časova počinju radovi na rehabilitaciji petlje Surčin na državnom putu I A reda broj 1, zbog čega će do 5. avgusta u 16 časova važiti izmenjen režim saobraćaja, saopštilo je JP "Putevi Srbije".

Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvoreni izlivna traka i isključenje na petlji Surčin iz smera Novi Sad – Surčin, kao i uključenje na petlji Surčin u smeru Niš – Čačak.

Biće zatvorena i desna traka na državnom putu II B 319, na deonici Dobanovci – Surčin, dok će se saobraćaj odvijati levom trakom uz semaforsko propuštanje.

Vozači koji dolaze iz smera Beograd – Novi Sad – Šid ka Surčinu moći će da koriste alternativni pravac preko petlje Dobanovci, kroz Dobanovce ka Surčinu, gde će se u zoni radova saobraćaj odvijati levom trakom uz semaforsko propuštanje, ili preko petlje Surčin jug, direktno ka Surčinu ili nazad do petlje Surčin.

U pravcu ka Dobanovcima, na državnom putu II B-319, saobraćaj će se u zoni radova odvijati desnom trakom, uz semaforsko propuštanje.

Iz smera Niš – Čačak, alternativni pravac ka Dobanovcima vodi preko petlje Surčin na državni put II B-319, gde će se u zoni radova saobraćaj odvijati desnom trakom uz semaforsko propuštanje, ili nastavkom kretanja auto-putem I A-1 preko petlje Beograd do petlje Dobanovci. Ulaz u Dobanovce biće moguć iz pravca Ugrinovci – Dobanovci, državnim putem II B-319.

Alternativni pravac za vozače koji iz Dobanovaca i Surčina putuju ka Nišu i Čačku vodi preko petlje Dobanovci i petlje Beograd, a zatim dalje auto-putem u smeru Niš – Čačak.

Radovi će biti obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, navodi se u saopštenju JP "Putevi Srbije".