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Bez obzira na visoke temperature, radovi na velikim infrastrukturnim projektima u Beogradu ne staju. U toku je izgradnja novog podvožnjaka ispod železničke pruge na Novom Beogradu, koji će spojiti Bulevar umetnosti i Bulevar Crvene armije i doprineti smanjenju saobraćajnih gužvi u ovom delu grada.

Na gradilištu podvožnjaka svakodnevno su angažovane ekipe radnika, a do sada je u potpunosti izveden iskop pružnog nasipa. U toku su radovi na izvođenju poslednjeg dela donje ploče podvožnjaka i čelične podgrade, nakon čega će uslediti izgradnja armiranobetonske konstrukcije, vertikalnih elemenata i gornje ploče podvožnjaka.

Foto: Screenshot RTS

Nikola Kostić iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda rekao je da će podvožnjak spojiti Bulevar umetnosti i Bulevar Crvene armije. Biće širok 40 metara i dug 26 metara. U svakom smeru biće po tri saobraćajne trake, a nova saobraćajnica imaće i pešačke i biciklističke staze. Tokom izvođenja radova železnički saobraćaj nije obustavljen.

- Trenutno je ovde dvokolosečna pruga. Kada se radovi završe, pošto jednim delom podvožnjak izlazi iz zone pružnog nasipa i u tom delu konstrukcija se izvodi klasičnom metodom i ne radi se po štitu čeličnih cevi. Na tom delu će u budućnosti biti izgrađena još dva koloseka, po jedan sa obe strane, biće četvorokolosečna pruga - rekao je Kostić.

Očekuje se da će izgradnja podvožnjaka smanjiti saobraćajno opterećenje na Novom Beogradu.

Foto: Screenshot RTS

Predsednica Opštine Novi Beograd Ivana Nikolić istakla je da će ovaj projekat posebno značiti građanima koji koriste Most na Adi.

- Upravo ovaj podvožnjak i bolje spajanje sa drugim delom Novog Beograda, sa Zemunom, sa samim centrom grada će značiti. Takođe, ono što je jako važno da istaknemo, u sklopu same izgradnje podvožnjaka izvršena je revitalizacija Bulevara Crvene armije, ali i Bulevara umetnosti i izgrađena su nova parking mesta - naglasila je Nikolićeva.

Foto: Screenshot RTS

Bulevar Crvene armije dobio je 99 novih parking mesta, dok je Bulevar umetnosti dobio 31 parking mesto.

Rok za završetak radova je 3. januar naredne godine, saopšteno je iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.