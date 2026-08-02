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Muškarac star 45 godina poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na auto-putu Beograd – Novi Sad, saopštili su iz Hitne pomoći.

Nesreća se dogodila u 22.05 časova na deonici između Banovaca i Batajnice, kada je vozač iz za sada nepoznatih razloga sleteo sa puta. Dežurna ekipa Hitne pomoći izašla je na mesto nesreće, gde je mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Tokom večeri zabeležene su još dve nezgode sa teškim povredama. U 20.13 časova muškarac (50) pao je u autobusu kod Altine, dok je u 00.40 časova biciklistkinja (30) pala na Brankovom mostu. Oboje su zadobili teške povrede.

Iz Hitne pomoći navode da su njihove ekipe tokom noći intervenisale ukupno 123 puta, od čega su 23 intervencije obavljene na javnim mestima.

Najviše poziva odnosilo se na hronične kardiovaskularne bolesnike i pacijente sa respiratornim tegobama, a u većem broju javljali su se i psihijatrijski bolesnici i astmatičari.

Zabeleženo je i nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su prevezene na odeljenje toksikologije Vojnomedicinske akademije radi detoksikacije.