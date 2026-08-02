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Danas je u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu izbio požar na jednom automobilu.

Prema prvim informacijama, vatra je brzo zahvatila vozilo, a vozač je tom prilikom zadobio opekotine. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i prevezla povređenog muškarca u bolnicu radi daljeg lečenja.

Policijske i vatrogasne ekipe su na terenu, Trenutno nema informacija o uzroku požara.

Kurir.rs

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