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Noć u Beogradu je protekla relativno mirno, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Dogodile su se dve lakše saobraćajne nezgode u kojima nije bilo ozbiljnije povređenih učesnika.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 101 put, od toga je 17 intervencija obavljeno na javnim mestima.

Najviše poziva bilo je zbog poteškoća sa niskim pritiskom i te osobe su se žalile na malaksalost, kao i hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode, astmatičara i psihijatrijskih bolesnika.