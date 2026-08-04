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Građani koji su navikli da početkom dana provere da li su u njihovom kraju planirani radovi na elektroenergetskoj mreži mogu da odahnu.

Prema najnovijim podacima, za danas nema najavljenih planskih isključenja električne energije na području Beograda.

Kako je objavljeno na zvaničnim servisima, tokom dana nisu planirani radovi koji bi zahtevali prekid u isporuci električne energije, pa bi svi delovi glavnog grada trebalo da imaju uredno snabdevanje.

Ipak, iz Elektrodistribucije podsećaju da u slučaju nepredviđenih kvarova, loših vremenskih uslova ili hitnih intervencija može doći do privremenih prekida u napajanju, o čemu se građani obaveštavaju naknadno.

Građani mogu svakodnevno da provere da li su planirani radovi u njihovoj opštini putem zvaničnog sajta Elektrodistribucije Srbije, gde se objavljuju detaljni spiskovi isključenja po gradovima i opštinama.

Kada je reč o ostatku Srbije, planirana isključenja zavise od distributivnog područja i izvode se isključivo zbog redovnog održavanja mreže ili unapređenja elektroenergetskog sistema.