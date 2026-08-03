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Zbog najavljenih vremenskih prilika i narandžastog meteoalarma na visoke temperature, Grad Beograd i Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda započeli su od 27. jula sa preduzimanjem preventivnih mera u uslovima visokih temperatura, u skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje za područje Beograda na visoke temperature do kraja prve dekade avgusta, do kada su prognozirane visoke temperature od 36 do 39 stepeni Celzijusa, a očekuju se i tropske noći s minimalnim temperaturama od 22 do 24 stepena.

- Od početka prethodne nedelje i u narednom periodu, u danima kada su prognozirane ekstremne temperature, cisterne s vodom za piće će u najtoplijem delu dana biti postavljene na nekim od najprometnijih mesta u gradu, i to na sledećim lokacijama:

Zeleni venac Foto: Kurir

stajalište „Beogradski sajam” (smer ka periferiji),

okretnica „Zeleni venac”,

kružni tok kod GO Novi Beograd,

Zemun - okretnica u Cara Dušana,

Trg Slavija,

Trg Nikole Pašića,

Trg republike,

Avijatičarski trg,

Ada Ciganlija (stanica presedanja u smeru ka periferiji),

Bulevar Mihajla Pupina (stajalište „Šest kaplara”).

Takođe, biće omogućen i neometan rad svih javnih česama i fontana na teritoriji grada Beograda, koje su u nadležnosti JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija” i JKP-a „Zelenilo – Beograd”. Gradske fontane, javne česme, kao i platoi na kojima su one postavljene svakodnevno se održavaju.