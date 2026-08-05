Elektrodistribucija Beograd nije najavila isključenja niti radove na električnoj mreži za sredu, 5. avgust.
Beograd
ISKLJUČENJA STRUJE NEMA, ALI VODA ĆE NESTATI U OVOM DELU GRADA: Oglasili se iz Vodovoda i poručili - Pripremite neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe
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Iz Vodovoda su najavila da će na zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar danas, u periodu od 8.30 do 18.00 sati, bez vode ostati potrošači u Ulici kneginje Julije.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Iz Vodovoda su zamolili potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
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