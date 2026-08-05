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Iz Vodovoda su najavila da će na zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar danas, u periodu od 8.30 do 18.00 sati, bez vode ostati potrošači u Ulici kneginje Julije.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Iz Vodovoda su zamolili potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

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