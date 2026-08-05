Slušaj vest

Tokom protekle noći na području Beograda dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedan muškarac zadobio ozbiljne povrede.

Prema podacima iz Hitne pomoći, udes se dogodio na auto-putu kod Dobanovaca, a ekipa je intervenisala u 2.24 časa. Teško povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar na dalje lečenje.

Hitna pomoć je tokom noći obavila ukupno 109 intervencija, od kojih je 27 bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, među kojima su prednjačili pacijenti sa hipertenzijom, astmatičari, kao i osobe koje boluju od malignih bolesti.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaOSUMNJIČEN DA JE NAPAO POLICAJCA Određeno zadržavanje muškarcu iz Beograda
Karaburma ubistvo G. R. (84).jpeg
HronikaOD PRVE SAČEKUŠE PROŠLO JE 35 GODINA - A ONDA JE KRENULA LAVINA! Beli izrešetan ispred kuće pred ženom i Giškinom devojkom: Viknuo je "Lezite", pa je ubijen
55.jpg
HronikaŠTA DONOSI NOVA ODLUKA SUDA U SLUČAJU DANKE ILIĆ ? Sagovornik otkrio šta pravosnažna obustava istrage protiv Radoslava Dragijevića znači za dalji postupak
danka.jpg
HronikaPARE ZAKOPAO U NAPUŠTENU KUĆU, PA POKUŠAO DA POBEGNE! Pogledajte dramatičan snimak hapšenja zbog ubistva na Karaburmi, evo gde su i osumnjičene žene! VIDEO
hapšenje.png