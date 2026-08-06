VRAČAR, ZEMUN, VOŽDOVAC... Elektrodistribucija objavila spisak ulica koje će danas ostati bez struje, najduža lista isključenja na Rakovici
Spisak isključenja struje:
Vračar
08:30 - 15:00 BRANIČEVSKA: 17, LAMARTINOVA: 27,31,
Voždovac
08:30 - 15:00 KSENIJE JOVANOVIĆ: 2-12, MIJATA MIJATOVIĆA: 2-4,8-14,1-5,9-11,19G-19I, STANISLAVE PEŠIĆ: 6-8,12,1,5-9, ZAPIS: 4-12,16-18,1-3,7-9,13,
Rakovica
08:30 - 15:00 ACE SIMIĆA: 28,32,39-41, AGARUŠKA: 2-6,1-3,7-9, ALANA TJURINGA: 4-6,12-14,5-11, ALEKSANDRA NEVSKOG: 6,5,9-11, ANDRE JOVIĆA: 2-12,16-30,5, ARHITEKTE ILKIĆA: 4-16,3-5,9-13,17-21, BOBANA MILIĆA: 2-4,12,16-20,1,5-9, BOŽIDARA FERJANČIĆA: 2-8, BRANIVOJA JOVANOVIĆA BRANE: 2,8-16,1-15, CARA ROMANOVA: 2,6-20,24-28,1-3,7-13,17-27,35, DARINKE BOROVIĆ: 8,3-7,11,15, DARJE KOROPKINE: 8-10,14-16,5-15, DELFE IVANjIĆ: 4-14, DIMITRIJA ISAILOVIĆA: 4-8,34Đ,5, DR SELIMIRA ĐORĐEVIĆA: 6-12,1-7,11-29, DR. ANDREJKE: 2,6-8,1,5-7,11, DR. ČAJKANOVIĆA: 2-8,12,16-26,30,34-36,3-5,9-19,23-25, DRAGE GAVRILOVIĆ: 2-4,8-14,1-9, DRAGOMIRA FELBE: 8-12,3-11, DžONA FRONTINGHAMA: 4-6,10,5-7,13-17, FJODORA FJODOROVIČA ŠLjUGE: 8,9, GAMINSKA: 14-20, GATAČKA: 2-16,20-24,3,11, GENERALA PETROVIĆA: 6,3-5,15, GORSKA: 4-14,1-3,7-11,21-23, GUSLARA PERUNA: 14A-16,39-51,55-57, IGNjATA BAJLONIJA: 2-8,1-7, ILIJE GOJKOVIĆA: 2-32,7-9, JELENE ŠAULIĆ BOJOVIĆ: 2-14,3-11, KAPABLANKINA: 2,3-9, KEISUKE OBA: 6,10,1-11, KOSTE MILIČEVIĆA: 4,10-16,1,7-11, KOSTREŠKA: 2-10,1,5-7, KOZAČKA: 32,40-42,37-39, LEKSA SAIČIĆA: 4-8,1-5,9-11, LINDENMAJEROVA: 8-10,14-18,5, LjILjANE ŽIKIĆ: 2,10,3,7, MAJA GLAVE: 3-9, MARKA STOJKOVIĆA: 2-8,14-18,1-3,11-21, MIHAILA IVANjIKOVA: 2-10,5-11, MILANA GAJIĆA: 2-10, MILANA KAPETANOVIĆA: 4,8,7-15, MILISAVA LUTOVCA: 4,8-14,3,7-15, MILjAKOVAČKE STAZE: 4-6,10-32,38-40A,44A-46,50-52,86-92K,100-100G,128V,1-15,19-21,25-31,35-37A,41-45,49-53V,57-65,101-103,107,111A,147,151-151, MILjAKOVAČKI IZVORI: 2-8,12-18,22-32,1-3A,7-15C,19-21,25-33, MILOŠA GOLUBOVIĆA: 4B-6,3, MINE KARADžIĆ: 6,10-12,18-34,1-3,7-11,15-21,25, MIROSLAVA MIKE MIKEROVIĆA: 2-6,1-5, MITROPOLITA MIHAILA: 6-10,14-18,24,3-11,21,25-27, MUTIMIROVA: 13-17B,25-27, NIKOLAJEVIĆEVA: 4,8-20,7-9, NIKOLE BIŽUMIĆA: 1-3,7, OLIV KING: 4-12,20,24-26,13-23, OŠLjAČKA: 2-6,1-3,9-11, OSLOBOĐENjA: 10,1, PANTE MIHAJLOVIĆA: 2,9-25,29-31, PATRIJARHA DIMITRIJA: BB,bb,bb,24,32A-46A,66A-66B,98A-100D,61A-79,93-93A,97-101,121-121Ž, PATRIJARHA JOANIKIJA: 71-71G,75G-79G, PAVLA SOFRIĆA: 16,7-9,13, PEĆKA: 2-12,1-33, PLAVSKA: 2-4,1-5,9,13-15, PREKOBROJNIH PUKOVA: 2-4,12,1-5,9, RAKOVAČKIH RUDARA: 4-20,28-40,48,3-5,9-11,15-21,25-29, ŠEKULARSKA: 2-10,5,9,15, SERDAR JOVANA MIĆIĆA: 1-3, SLAĐANE STANKOVIĆ: 2-12, SRPSKIH SERDARA: 2-6,1-9, SUNČEV BREG: 6,3,9-11, VASOJEVIĆKA: 2-10,1-11, VELjKA RADENOVIĆA: 16,1-11,15, VITEZA PAVLA ORLOVIĆA: 2,3-5, VOJVODE DRAŠKA POPOVIĆA: 4-6,10-10,14,1,5-7,11, VOJVODE JOVANA STOJKOVIĆA: 4-6,1-7,11, VOJVODE PLAMENCA: 14-24,28-32,36,48-70,74-80,84-86,17-21,25,35,41-43,47, ZLATANA VAUDE: 4-16,9-13, Naselje BEOGRAD: MILjAKOVAČKA: 4-6,10-12,16-16A,22-26,30-30A,1-11,15-15G,25-27V, MILjAKOVAČKE ŠUME: 4,1-15, MILjAKOVAČKI VINOGRADI: 34-38,1-5,9,13,17-19,23-27A,31-35A,39-45, MILjAKOVAČKO BRDO: 6-10,14,18-22,34-40,3,7-7G,11,19-23,69, Naselje MILjAKOVAC: MILjAKOVAČKE LIVADE: 4-6B,18B,24-44,48-54,58-60,1-3,9-19,29-35,39,43,47-49,87-89,93-97, Naselje RAKOVICA: BRANKE ĐUKIĆ: 2-6,12,1-3, ELSE IGNIS: 2,6,1-5, Naselje RESNIK: EMANUELA LASKERA: 2-6,14,18,22,32,44-52,66,70,1,15,35,39,45-47,57, KRUŽNI PUT: 2, VELjKA STANOJEVIĆA: 8,7,
Novi Beograd
10:00 - 13:00 ĐORĐA STANOJEVIĆA : 45-51,
Zemun
08:30 - 11:30 BRANKA PEŠIĆA : 30-56,35-59, CARA DUŠANA: 99-101, DOBANOVAČKA : 72-84,77A-77B,85-101,105-105, SLAVONSKA: 16-42,11-33, SVETOTROJČINA : 6-16,17-31, TRŠĆANSKA: 56-60,64-66,25-29,33-33,37,41-43, UGRINOVAČKA: 104-112,119-129
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