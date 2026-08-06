Slušaj vest

Dve osobe teško su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Zemunu, saopšteno je iz Hitne pomoći.

Udes se dogodio u 23.46 u Ulici Aleksandra Dubčeka, kada su povređeni motociklista (30) i njegov suvozač (37). Obojica su sa teškim povredama prevezena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

Tokom protekle noći ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 104 puta, od čega su 23 intervencije bile na javnim mestima, uglavnom zbog tuča i osoba u alkoholisanom stanju.

Za lekarsku pomoć najčešće su se javljali građani sa povišenim krvnim pritiskom i bolovima u grudima.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaŠESTORO POVREĐENIH ZA VIKEND U OSAM SAOBRAĆAJKI U ZRENJANINU: Sankcionisana 223 prekršaja, isključeno 36 pijanih vozača, kao i troje drogiranih
IMG_20240319_103414.jpg
HronikaHAOS NA PUTEVIMA KOD SUBOTICE: Devet udesa, šestoro povređenih, osam pijanih vozača završilo na trežnjenju
saobraćajna nesreća Ulica kraljice Marije
HronikaDRAMA NA NOVOM BEOGRADU! BAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA HOTEL: Zaposleni sprečio veću štetu, policija traga za napadačem
1000036186.jpg
HronikaŽENA POVREĐENA U POŽARU KOD ČAČKA Vatrena stihija došla do kuća, zahvaljući naporima vatrogasaca plamen lokalizovan
ČačAK